Laurita Fernández, conmovida con el accidente del micro en la Ruta 2: "Una mujer le salvó la vida a su sobrina"

Un micro de dos pisos que iba de Miramar a Pacheco volcó en la Ruta 2. Dos pasajeros murieron y cuatro sufrieron la amputación de miembros. El conductor está internado en grave estado y está detenido con custodia policial. El caso conmueve al país y Laurita Fernández quiso opinar al respecto a través de Twitter.

El chofer quedó imputado por homicidio culposo agravado por conducción negligente o imprudente de un vehículo motorizado y la Justicia cree que se quedó dormido mientras manejaba.

Conmovida por el caso, Laurita se mostró conmovida por una de las historias. "Una mujer grabó un video del micro con su patente al salir, llamó y lo denunció porque escuchó que el chofer estaba cansado", contó la actriz de Departamento de Soltero.

Y siguió: "En la estación le dijeron que ahí no había regulación para el descanso. Le dijo a su sobrina que no viajara y le salvó la vida. Fue una tragedia que se pudo haber evitado", subrayó la actriz.

Una mujer grabó un video del micro c su patente al salir,llamó y lo denunció xq escuchó q el chofer estaba cansado,en la estación le dijeron q ahí no había regulación para el descanso de ellos,le dice a su sobrina que no viaje,le salva la VIDA. Tragedia q se PUDO HABER EVITADO!!! pic.twitter.com/LeBi4t6QOr