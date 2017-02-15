En enero, Laurita Fernández debutó como panelista en Los Ángeles de la Mañana y, tras someterse a constantes interrogatorios sobre su supuesto romance con Federico Bal, se despidió del ciclo de Ángel de Brito sin blanquear su creciente relación íntima con el hijo de Carmen Barbieri.
“No estoy dura con Fede. Pero él es el tren bala. Él va para al frente y yo me quedo un poco atrás”.
Este miércoles 15, Laurita le dio un móvil al conductor de eltrece y el pase de facturas fue mutuo. “¿Estás enojada conmigo?”, preguntó el periodista. Y recibió una pícara respuesta: “¿Por qué voy a estar enojada? ¿Porque me pusiste una moto? Termino de trabajar con vos y el lunes ya me clavás la moto sin avisar”, expresó, haciendo alusión al video suyo, saliendo del departamento de Fede.
Cómplice, De Brito agregó: “LAM es la mafia. El que se va, cae. Eso fue porque no nos blanqueaste. Nos sentimos defraudados y te tuvimos que investigar… ¿Ya podemos blanquear de una vez por todas? ¿Por qué estás dura con Fede?”. Y con su respuesta, Laurita dejó entrever que sí hay una relación con Bal, pero que tienen diferentes ritmos para vivirla… y confesarlo en público “No estoy dura, pero él es el tren bala. Él va para al frente y yo me quedo un poco atrás”.
¿Todo dicho, entonces?