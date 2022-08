Laura Ubfal, con los tapones de punta contra Tini Stoessel: "Le falta edad y calle, es una chica de San Isidro"

Luego de haber llenado varios estadios a lo largo del país con sus shows, Tini Stoessel fue blanco de las críticas de Laura Ubfal, que explicó por qué no considera que las entradas agotadas sean mérito suficiente para que sea una artista.

Todo comenzó cuando Ángel le preguntó a Laura Ubfal si odia a Tini Stoessel por sus habituales declaraciones sobre la cantante y ella negó que sea así, e incluso reconoció los méritos de la cantante en lo referente a los números.

“A mí me parece que es un fenómeno indiscutible. Le va bárbaro, Violetta creó un personaje que hace que muchas nenas se hayan enamorado de ella. Esas nenas crecieron con ella y hoy tienen prácticamente su edad y van a sus recitales con sus hijas”, explicó.

Más sobre este tema Polémicas declaraciones de Leo García contra Tini Stoessel: "Nena, saliste de una cuna de oro y tu música es de p... despechada"

LAURA UBFAL, IMPIADOSA CON TINI STOESSEL POR SU CARRERA

“A mí me parece que todavía le falta como artista porque le presté mucha atención y no me llega”, agregó Ubfal, que reconoció que otras jóvenes cantantes como Lali sí lo logran. “A un artista lo ves en un escenario y te tiene que transmitir”, aclaró.

“En ese sentido, Tini baila divino y canta, pero no trasciende. No le niego nada, solo que me parece que puede llegar a crecer un poco más pero porque el artista nace artista y muchas veces viene del sufrimiento y de la cuna”, justificó.

“Y a Tini le falta vivir cosas. Le falta edad y le falta calle. Le falta calle”, recalcó Laura. “Es una chica de San Isidro, con todo respeto, y no ha tenido una vida, salvo lo de la enfermedad de su papá, con cosas que la hayan marcado y la hayan hecho crecer”, cerró Ubfal.