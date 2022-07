Laura Ubfal informó que Morena Rial perdió su embarazo y debió ser internada de urgencia

Este lunes la periodista Laura Ubfal informó que Morena Rial perdió su embarazo, y estaba internada en una clínica de Córdoba, donde llegó debido a las complicaciones.

De acuerdo a lo que señaló la conductora de Gossip, Morena llegó a la clínica este domingo, donde constataron que habría perdido su embarazo. De momento, ni ella, ni su pareja Maximiliano Bertorello, ni Jorge Rial se pronunciaron al respecto.

Morena Rail anunció a fines de abril que estaba esperando un hijo junto a El Maxi, a tres meses de iniciar su relación, y desde entonces, la pareja compartieron todas las novedades sobre su futuro hijo, inclusive la ecografía.

MORENA RIAL PERDIÓ SU EMBARAZO DE CASI CINCO MESES

De acuerdo a lo que informó Laura Ubfal, Morena aún se encuentra internada en una clínica de la ciudad de Córdoba, donde vive desde hace algún tiempo junto a su hijo Francesco Benicio, de tres años, producto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Bertorello, por su parte, es padre de una niña de nueve años, fruto de una relación previa del cantante cuartetero.

Algún tiempo atrás, Morena le contó a Juan Etchegoyen cómo elegirían el nombre del bebé en camino. “Yo no pienso mucho en los nombres. A Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Él quiere Bautista por el padre supongo”, explicó.

Jorge Rial, por su lado, publicó esta fotografía junto a Francesco en los estudios de C5N, en el debut de Argenzuela. "Hoy volví a la tele y vino mi nieto. Hace 22 años lo hacía con mis hijas. Una vida en esto", escribió en la story de su Instagram.