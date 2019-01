Las tiernas fotos de Pampita con sus hijos, en el día de su cumpleaños: "No puedo dejar de reír de felicidad"

Luego de festejar su cumpleaños por adelantado en Punta del Este, Pampita (41) celebró su día rodeada por el amor más puro, el de sus hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, con quienes compartió una divertida tarde de pileta, en la que no faltaron los juegos y los mimos.

"Soy muy besada. ¡Cuánto amor que me llega en este día! No puedo pedir más. No puedo dejar de reír de felicidad. Gracias a Dios por todas las bendiciones que me dio la vida, y gracias a ustedes por todos los buenos deseos que llegan desde tantos lugares", escribió la modelo en Instagram, junto a numerosas y súper tiernas imágenes.

En el mismo texto, Pampita agradeció los saludos que recibió de sus amigos, de las personas que la quieren y de su novio, Pico Mónaco, en las redes sociales. El extenista abrió su corazón y le dedicó palabras muy especiales: "Feliz cumple mi amor @pampitaoficial. Que la vida te encuentre llena de alegría, paz y muchísimo amor. Sos maravillosa e incondicional y te mereces lo mejor siempre. Te amo", escribió Mónaco, apostando a pleno a su reconciliación con Carolina.