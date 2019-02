Las tiernas fotos de Inés Estevez con sus hijas a puro juego: "Manual de instrucciones para días nublados"

Además de mostrar sus proyectos laborales y fotografías de sus presentaciones, Inés Estévez (54) deja espiar un poco de su intimidad a través de las redes, donde se muestra junto a sus hijas Vida (9) y Cielo (7), a quienes adoptó cuando estaba casada con Fabián Vena (50).

En esta oportunidad, la artista enterneció a sus seguidores de Instagram al compartir postales junto a sus niñas jugando en la playa, columpiándose en hamacas y paseando en barco: "Manual de instrucciones para días nublados", tituló al posteo que cosechó miles de likes y con el que demostró su ingenio para divertirse en familia el sol brilla por su ausencia.

En más de una ocasión, Inés se refirió a cómo sus niñas (ambas con retraso madurativo, la mayor con un nivel leve y la menor, profundo) y ella misma luchan con las adversidades del día a día como la burocracia escolar.

Más sobre este tema El tierno video de Inés Estévez enseñándole los números a su hija, Vida: "Sí, puede"

En noviembre pasado, la cantante había compartió los "pequeños grandes logros" de su nena mayor a través de un conmovedor texto: "Llego de un día de 72 horas y me dice ‘Jelóu, pintame las uñas de anaranjado y cortame el pelo como cuando era chiquitita’. Busca la foto en cuestión, aquí expuesta, y me va dando directivas. Luego no se banca el jopo, pero arma una mochila ‘para este verano’. Me pregunta cómo se dice ‘chau’ en inglés, y se va a dormir feliz con la bikini que le regalé puesta. Antes de caer rendida agrega ‘te amo mucho mami. Bái’. Y hoy se duchó sola por primera vez", comenzó diciendo.

"Soy buena peluquera, pero conseguir la permanencia (repetir) el primer grado y pasar a escuela común con integración es lo mejor que pude haber hecho por ella. Ni la ley, ni el entorno, ni quienes la rodeaban estaban a favor de esta movida. Hay que cambiar las miradas. Hay que cambiar normativas. Hay que contemplar las singularidades. #HablemosDeInclusión", cerró, captando la atención de los usuarios.