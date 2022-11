Las románticas selfies de Laurita Fernández con Peluca Brusca: "Momentos felices"

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca y Laurita Fernández dan muestras de lo firme que avanza su noviazgo y no dudan de compartir momentos de su intimidad en las redes.

Así quedó reflejado en las selfies a pura complicidad y romanticismo que subió la conductora de Bienvenidos a bordo en su cuenta personal de Instagram: “Momentos felices”, escribió Laurita junto a un emoji de un corazoncito.

En las imágenes, que rápidamente cosechó una lluvia de likes y varios mensajes cariñosos de los usuarios, colegas y amigos famosos, se ve a la ex de Nicolás Cabré y el productor abrazándose mientras sonríen mirando a la cámara y en otra, muy cerquita de darse un beso.

¡Están a full!

Fotos: Capturas de Instagram

FUERTÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE PELUCA BRUSCA A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO CON LAURITA FERNÁNDEZ

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

JOAQUÍN “EL POLLO” ÁLVAREZ: "MUCHAS VECES, YO NO HAGO PREGUNTAS Y DIGO COSAS AL AIRE, PELU. LE TENGO FE A ESTA PAREJA, LOCO". G-plus

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces”, cerró el entrevistado, muy enamorado.