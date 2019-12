Las profundas palabras que Nico Occhiato le dijo a Flor Vigna al oído: "Te miro a los ojos y no hace falta que digas nada"

La final del Súper Bailando movilizó emocionalmente a Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (26), dado que los jóvenes fueron novios durante cinco años y les tocó enfrentarse en el certamen, que terminó coronando como campeón al conductor de Tenemos Wifi, junto a Flor Jazmín Peña (25).

Con los sentimientos revolucionados y recordando su historia de amor entre lágrimas, Nico y Flor no ocultaron lo mucho que se quieren durante la última emisión de ShowMatch, a tal punto que no dudaron en fundirse en un largo y cariñoso abrazo, en el que ambos se dijeron palabras al oído.

"Estamos en el corte de ShowMatch y este abrazo de los dos, en el centro de la pista, de Flor y Nico, qué buena imagen. Nos tapan, nos tapan. Lo que acaba de suceder resume un poco su historia", dijo el notero Martín Salwe, de Siempre Show, el programa de Ciudad Magazine, al ver la bella situación de la expareja, mientras iba a buscar el testimonio de los protagonistas.

"Te juro que te miro a los ojos y no hace falta que me digas nada. (Ella le dice algo). Ya lo sé. Sentite libre, sos así y no hace falta que me digas nada. Aparte es lo mismo que te quiero yo", le dijo Nico a Flor al oído. G-plus

Lejos de la postura "fría" y mental que lo caracterizó durante el certamen, Occhiato abrió su corazón y le dijo lo que sentía a Vigna: "Es lo que dije recién, la miro a los ojos a ella y me veo a mí. Y a ella le debe pasar lo mismo porque mucho tiempo fuimos el espejo del otro y libres de ego, de cualquier cosa que al otro le pudiera hacer mal. Hemos cometidos errores pero nunca con la intención de lastimar al otro. Creo que le deseo más el bien a ella que a mí mismo. Y sé que a ella le pasa lo mismo. No es fácil encontrar a una persona así en la vida, no tienen la suerte de encontrarla y yo la encontré".

Sin contener las lágrimas, Flor agregó: "Nico es así, le cuesta mostrar sus sentimientos en cámara, pero él es así. Los juzgaron de estratega y de cosas feas, pero la vida pone a Nico y a una familia como la de Nico (en este lugar). Él es un gran sabio, tiene mucho amor sano para dar. Cuando uno corta una relación puede seguir el amor sano, deseándole lo mejor al otro. Hay un amor de personas, que no es de mujer a hombre o de hombre a mujer, y creo que nosotros desde ese lugar nos amamos, porque los dos le deseamos lo mejor al otro. Vos me enseñaste mucho, fueron 5 años... Nos merecemos todo esto, crecimos mucho juntos y hoy nos toca crecer separados y está buenísimo. Gracias por enseñarme el amor con el otro y el amor propio. Sos un gran hombre y una muy buena persona".

Más sobre este tema Fuerte frase de Nico Occhiato sobre sus sentimientos hacia Flor Vigna: "Yo la amo; nos amamos como personas"

Luego del sincero cara a cara, la expareja se volvió a dar un abrazo y se dijeron palabras al oído que, dada la ubicación del micrófono, solo salieron a la luz las de Occhiato: "Te juro que te miro a los ojos y no hace falta que me digas nada. Te lo juro, es así... (Ella le dice algo). Ya lo sé. Sentite libre, sos así y no hace falta que me digas nada. Aparte es lo mismo que te quiero yo", dijo Nico, sin dejar de abrazar a Flor.