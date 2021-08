Las profundas palabras de Jimena Barón a Kuky, la nena de 9 años que emocionó a todos en La Academia: "Protegé tu sueño"

De la mano de la salsa de a tres, Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez salieron a la pista con una invitada muy especial, Kuky, una nena de 9 años que estudia baile y tiene un talento asombroso. Al punto que Jimena Barón le dedicó un valioso mensaje.

En el rol de jurado, pero interpelada por la presencia de Kuky, Jimena no contuvo las lágrimas al momento de verla bailar y cuando le dio la devolución.

"Me está pasando algo particular. Vos tenés 9 años. Yo a los 9 años empecé a trabajar, en una película que se llama El Faro. Y vos venías acá, con esta palabra clave que dijo Guille (Valdés) 'no tener miedo'. Y me acordé, porque yo hace 25 años que trabajo, de lo difícil que es conservar eso, porque uno se va poniendo grande y esta carrera trae muchas complicaciones. La exposición, la fama, la gente que opina", comenzó diciendo la artista, muy movilizada.

"esta magia tuya de ser chiquita, de tener un sueño, de ser talentosa y venir solamente con las ganas de mostrarlo y triunfar, me interpela y me emociona profundamente". G-plus

Luego, continuó: "Y te vi a vos ahí, bailando, y me acordé de mí, trabajando, muy chiquita, sin saber todo lo que era lo demás. Ser grande. El miedo. Ver si te cambiaba la personalidad o el rumbo de tu vida lo que opinaban los demás".

Puntualizando en la niña, que la miraba sonriente y emocionada, Jimena expresó: "Y esta magia tuya de ser chiquita, de tener un sueño, de ser talentosa y venir solamente con las ganas de mostrarlo y triunfar, me interpela y me pasa por el medio del cuerpo. Me emociona profundamente".

"Sos espectacular. Nos regalaste una noche no solo de un talento inmenso, sino que creo que tiene un mensaje oculto. Protegé tu sueño, sos la única que lo puede hacer". G-plus

"Tenés un talento enorme, Kuky, y espero que conserves esto, que es lo más difícil de ser grande: que no te tumbe lo que piensa el resto, tener miedo, opacarte por los demás. Vos tenés un talento que es una gema, cuidala muchísimo. Que no te importe nada. Se lo digo siempre a mi hijo. Se quien vos quieras ser. La verdadera fidelidad es con uno mismo", le dijo Jimena Barón a la pequeña bailarina, que terminó rompiendo en llanto de felicidad.

"Sos espectacular. Nos regalaste una noche no solo de un talento inmenso, sino que creo que tiene un mensaje oculto. Protegé tu sueño, sos la única que lo puede hacer", finalizó la jurado de La Academia, conmovida, mientras Kuky secaba sus lágrimas de felicidad abrazada a Agustín Sierra y Fiorella Giménez, y Marcelo Tinelli, Guille Valdés y Pampita recurrían a pañuelitos para contener sus lágrimas.