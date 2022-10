Las primeras imágenes del videoclip de L-Gante con Wanda Nara como protagonista: "Bajamos al barrio"

Luego de que se vieran algunas imágenes de la grabación para el videoclip que lanzará L-Gante el próximo 17 de octubre y que tendrá como protagonista a Wanda Nara –con quien enfrenta fuertes rumores de romance- el cantante compartió algunas imágenes en las redes.

En el reel que el músico subió a su cuenta personal de Instagram, se ve a Wanda vestida con un elegante vestido rojo y L-Gante a su lado comiendo con un enorme grupo de personas mientras reciben la agresión de un misterioso hombre.

En medio de las repercusiones por su posteo, la empresaria –que ya aseguró estar separada de Mauro Icardi, con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella- también plasmó un mensaje en el muro del joven: “Bajamos al barrio”, escribió junto a un significativo emoji de un corazoncito rojo.

Días atrás, Pampito había explicado, en exclusivo para Ciudad, la letra del tema que el jurado de Canta Conmigo Ahora cantó en un recital en vivo y que se filtró en las redes sociales en las últimas horas.

La canción, que tiene como título El último romántico, casi se filtra hace unas semanas en una story de Zaira Nara, aunque Wanda lo impidió. Además, Pampito también hizo foco en la frase “le mandamos bala”, y que causó polémica debido a la posibilidad de que no sea una analogía sino algo literal, teoría que sostiene el periodista.

Foto: Captura de Instagram

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y L-GANTE VIVEN ASÍ SU ROMANCE

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi estaría a horas de oficializarse luego de las declaraciones que brindó el futbolista en un vivo de Instagram y que habría enfurecido a la madre de sus hijas Francesca e Isabella por sus fuerte dichos. Sin embargo, en medio del escándalo el corazón de la empresaria estaría bien acompañado por L-Gante.

Así lo deslizó Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “A mí me cuenta alguien súper allegado a L-Gante que el cantante pasa todas las noches en el Chateau donde vive Wanda y se va todas las mañanas a las 9”, comenzó diciendo el panelista al aire.

“Me dijeron ‘esto contalo en total confianza porque es así y sino, que muestren las cámaras de seguridad’”, agregó, dejando en claro la seguridad que le dio su fuente anónima.

“A partir de esta información habría que hacer una guardia a ellos”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Realmente, me dicen que L-Gante y Wanda –y yo te juro que hasta anoche que me llamaron para contarme esto y lo creo por la persona que me lo dijo- están re calientes uno con el otro, entre ellos dos”.

¡Están a full!