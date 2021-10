Las primeras fotos de Luciano Castro y Flor Vigna juntos: mimos y mucho amor de la pareja más buscada

Luciano Castro y Flor Vigna están juntos. ¡Muy juntos! Y enamorados. Y sin ganas de esconderse. Eso lo dejaron muy en claro cuando las cámaras de Ciudad los encontraron llegando al gimnasio donde habría nacido el amor.

Ciudad encontró a Luciano y Flor cuando llegaban al gym de zona norte, en el que comenzó un ida y vuelta que terminó en el noviazgo que está en boca de todos.

De la mano, sonrientes y compartiendo mimos. Así se mostraron Castro y Vigna ante las cámaras luego de que Maite Peñoñori revelara en Los Ángeles de la Mañana esta semana su romance.

“Estuvieron a los besos, a puro apriete ahí en frente de todos”, afirmó Maite sobre las demostraciones de amor de la pareja más sorpresiva en el gimnasio a la hora de dar la primicia del noviazgo.

ASÍ CONFIRMARON LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA SU HISTORIA DE AMOR

La primear en confirmar su noviazgo con Castro, fue Flor: “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien”, aseguró en Nosotros a la Mañana.

Por su parte, Luciano dijo horas más tarde en LAM: “Es tal cual lo contaron.Siempre hay algún detalle, pero es así. Estoy re bien”.

Y después Adrián Pallares contó en Intrusos su charla con el galán sobre Vigna: “Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya haciendo gimnasia; me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno empezamos a escribirnos, estoy muy bien”.

Fotos: Movilpress.