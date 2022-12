Las lágrimas de Tini Stoessel al hablar del peor momento que atravesó con la salud de su papá: "Nos habían pedido que nos despidamos de él"

Luego de que el pasado 4 de marzo la salud de Alejandro Stoessel encendiera la luz de alarma después de haber permanecido varios días internado en terapia intensiva, Tini –su hija- se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su recuperación.

“En ese momento, la gente en la calle me daba mucho amor. Me decían ‘hoy pedí por tu papá’, ‘hoy prendí una vela por tu papá’. Uno está en el peor momento de la vida y a nosotros nos habían pedido que nos despídamos”, comenzó diciendo la cantante, a flor de piel, en una nota que le dio a Ángel de Brito para LAM.

“Además, fue de un día para el otro y fue mucha información con la pandemia. Obviamente, uno intenta sobrepasar las cosas que te van pasando de la mejor manera, pero a veces tenés que trabajar o salir al escenario y es difícil procesar los sentimientos”, agregó.

"En ese momento, la gente en la calle me daba mucho amor. Me decían ‘hoy pedí por tu papá’, ‘hoy prendí una vela por tu papá’. Uno está en el peor momento de la vida y a nosotros nos habían pedido que nos despídamos". G-plus

Luego, Tini contó cómo vivió aquellos días donde el productor continuaba en el hospital: “Cuando papá empezó a estar mejor y salir de terapia intensiva, nos relajamos un poco pero el aviso era ‘todavía no sabemos nada’. Y cuando entró en coma, obviamente se suspendieron los shows. Aparte, con papá nos pasa algo muy particular que es que, más allá de que sea mi padre, nosotros trabajamos juntos y este proyecto es de los dos. Nosotros veníamos armando los shows juntos”.

“Siempre que hago del tema me pongo a llorar porque él significa mucho para mí y pudimos cerrar el año juntos, pasar el Mundial en Qatar, que cuando estaba mal le decíamos ‘pá, dale que vamos a ir a la final’. Y todo se dio y terminó tan increíble que también estoy feliz porque hoy puedo entender las cosas en el momento. De más chica, era tanta la vorágine que era difícil entender las cosas que me estaban pasado”, continuó.

"Siempre que hago del tema me pongo a llorar porque él significa mucho para mí y pudimos cerrar el año juntos, pasar el Mundial en Qatar, que cuando estaba mal le decíamos ‘pa, dale que vamos a ir a la final’". G-plus

Y cerro, sensibilizada: “Creo que todos los golpes me hicieron mucho más fuerte. Esta emoción es de lo feliz que estoy y de poder terminar el año así”.

"Creo que todos los golpes me hicieron mucho más fuerte. Esta emoción es de lo feliz que estoy y de poder terminar el año así". G-plus

LA DULCE DECLARACIÓN D AMOR DE TINI STOESSEL A RODRIGO DE PAUL

Lejos de aquella fuerte información que aseguraba que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul iban a anunciar su separación después del Mundial de Fútbol Qatar 2022 (según lo había contado Luli Fernández en Socios del Espectáculo), el noviazgo va viento en popa.

Así lo dejó en claro Tini en una profunda nota que le dio a LAM donde no escatimó en piropos para el hombre que conquistó su corazón: “Creo que una de las cosas que más me enamoraron de Rodri es su manera de ver la vida y la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes”, comenzó diciendo la cantante.

“También me enamoró la manera que tiene de cuidar a las personas que ama, el amor que tiene por su familia, sus hijos y sus amigos de toda la vida”, agregó, en una mano a mano con Ángel de Brito.

"CREO QUE UNA DE LAS COSAS QUE MÁS ME ENAMORARON DE RODRI ES SU MANERA DE VER LA VIDA Y LA MANERA DE NO PONERLE TANTO PESO A LAS COSAS QUE NO SON IMPORTANTES". G-plus

Y cerró, muy enamorada: “ Es un tipo muy positivo , súper tranquilo. A veces, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me dice ‘pará, che, te estás olvidando de este lado que es mucho más increíble’.”.