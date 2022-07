Las lágrimas de Martín Salwe al ver una foto de su familia antes de la final de El Hotel de los Famosos: "Ellos me dicen que me aman, pero a mí me cuesta"

Antes de jugar la gran final de El Hotel de los Famosos frente a Alex Caniggia, Martín Salwe abrió su corazón y mantuvo una profunda charla con Chino Leunis donde compartió sus sentimientos más profundos.

A pedido del conductor del reality de eltrece, el finalista abrió una caja sin saber que adentro se encontraba una foto de sus seres más queridos: “Yo veo la foto y es una familia del caraj…”, comenzó diciendo con la fotografía de su mamá, su papá y su hermana en la mano.

“Yo soy la debilidad de mi hermana, mi vieja me ama y mi hermana también; y a mí me cuesta mucho decir eso. A mí me lo dicen todo el tiempo”, agregó, sincero, frente al presentador.

Por último, ante la consulta del Chino sobre por qué esas palabras de amor hacia su familia se hacían esperar tanto, Martín cerró sin tapujos: “No lo sé. Me encantaría responderte algo, pero no sé”.