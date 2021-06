Las lágrimas de Jimena Barón tras el saludo de Fito Páez en la gala a Romina Richi: "Me emociona que estén separados y tengan esta relación"

Luego de la imitación de Romina Richi a su ex, Fito Paéz, y el saludo del artista a Margarita (la hija que tienen en común y que también estuvo presente en el estudio), Jimena Barón no contuvo su emoción en vivo.

“A mí me parece espectacular que hayas elegido hacer esto. Me parece súper arriesgado”, comenzó diciendo la jurado a Richi.

“Me emociona muchísimo el saludo de Fito y que esté la hija de los dos acá. Y que estén separados teniendo esta relación”, agregó, con lágrimas en los ojos.

"Me emociona muchísimo el saludo de Fito y que esté la hija de los dos acá. Y que estén separados teniendo esta relación". G-plus

Y cerró, visiblemente movilizada: “Perdón, pero me emocionó el saludo porque es hermoso. Es como la familia que –a pesar de todo- bueno… me encanta eso y me trajo mucha emoción”.