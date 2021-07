Las lágrimas de Jimena Barón al hablar del nacimiento de la beba de Pampita: "Me emociona esta chance que le da la vida"

En medio de la emoción que se vivió en la última gala de La Academia de ShowMatch, donde Pampita salió por teléfono para expresar su felicidad por tener en sus brazos a Ana, la hija recién nacida que tuvo con Roberto García Moritán, Jimena Barón también volcó sus sentimientos en la pista.

“Primero Marce, perdón, quiero saludar a Caro que la quiero muchísimo. Particularmente, me emociona mucho, de verdad, el momento que está pasando y esta chance que le da la vida por lo que Caro pasó”, comenzó diciendo la jurada.

“A Caro la conozco hace poco tiempo pero quiero decir que es una excelente compañera, persona, trabajadora, estuvo acá hasta el último día, es una mina que labura desde la mañana, que está súper conectada con los hijos y eso lo sé porque ahora Momo es amigo de sus hijos”, agregó.

"Caro me parece una locura de mujer, luchadora, soñadora, trabajadora, así que no quería dejar de decir que la quiero muchísimo en muy poquito tiempo". G-plus

Y cerró, con lágrimas en los ojos: “Para mí, fue un día muy emocionante, verla acá, ella siempre luminosa laburando, y en la mañana que parió, y sigue contestando el chat y mira el programa. Me parece una locura de mujer, luchadora, soñadora, trabajadora, así que no quería dejar de decir que la quiero muchísimo en muy poquito tiempo. Rober me parece un gran tipo también, así que me da una alegría por su historia particular muy profunda, así que le quiero mandar un beso gigante”.