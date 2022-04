Las imágenes del tenso cruce de Yanina Latorre y Ana Rosenfeld en los pasillos de América tras su discusión en LAM: "Le contesté muy mal"

"Ahora me vas a padecer", le dijo Yanina Latorre a Ana Rosenfeld en LAM, cuando la abogada le pidió que se calle porque eran más panelistas y todas querían opinar sobre la nota de Fabiola Yánez en la revista Gente.

Desde ese feroz encontronazo en vivo, las panelistas de Ángel de Brito se dijeron de todo en las redes y protagonizaron dos momentos súper tensos en los pasillos de América.

EL PRIMER CARA A CARA DE YANINA LATORRE Y ANA ROSENFELD EN EL CORTE DE LAM

"Las imágenes son de las cámaras de seguridad. Son de la discusión que tuvieron Yanina y Ana, el otro día, fuera de cámara. Esto es lo que pasó en el corte, en el pasillo, no es nada privado. Discuten. Se pudre todo", anticipó el conductor de LAM.

"Ella salía del baño y yo entraba. Me dice que quería hablar conmigo y yo le contesté mal, muy mal. Le dije que 'a mí nadie me callaba al aire'", contó Yanina. G-plus

Luego de mostrar el breve encuentro de sus panelistas en los pasillos de América, y como las imágenes no tienen sonido, Latorre contó qué le dijo a la abogada en ese primer y tenso cara a cara.

"Ella salía del baño y yo entraba. Me dice que quería hablar conmigo y yo le contesté mal, muy mal. Le dije que 'a mí nadie me callaba al aire y que no tenía nada que hablar con ella'. Y seguí caminando", contó Yanina.

"Yo estaba enojada porque me había callado al aire. Yo estaba inspirada, matando a Fabiola Yánez. Me parece una falta de respeto que me calle cuando estoy laburando bien", concluyó Latorre, ante una Rosenfeld muda.

"Ni le dije de todo, ni me dijo de todo. Sí yo le contesté muy mal la primera vez", aclaró Latorre. G-plus

EL SEGUNDO CRUCE DE YANINA Y ANA EN LOS PASILLOS DE AMÉRICA

Pasadas las 22 horas, finalizado el programa, Latorre y Rosenfeld volvieron a coincidir a la salida del canal y a tener un tenso ida y vuelta. "Ahora viene la segunda parte. Se volvieron a agarrar a la salida del programa. ¿Ahí qué se dijeron?", preguntón Ángel.

Tomando la delantera, Yanina respondió: "Me dijo de hablar, de tomar un café, y le dije que no". Acto seguido, Ana contestó: "No, eso se lo dije en la calle. Pasó eso solo".

Bajándole el tono a sus incómodos encuentros, Latorre apuntó: "Ni le dije de todo, ni me dijo de todo. Sí yo le contesté muy mal la primera vez".