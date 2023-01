Las imágenes Lali Espósito y Tini Stoessel, divirtiéndose juntas en una fiesta en Madrid

El fin de semana pasado, los fanáticos de Lali Espósito y Tini Stoessel revolucionaron las redes sociales con las fotos y los videos de las artistas, divirtiéndose a lo grande en la Bresh, en Madrid.

En el material viralizado se la puede ver a Lali cantando 5N sobre la tarima y el momento en el que fue a buscar a Tini para que baile con ella su canción. Súper buena onda, Stoessel disfrutó del tema de su colega ¡y demostró que se lo sabía!

La escena la completó Lola Índigo, cantante española a quien Lali le dedicó 5N y con quien afrontó rumores de romance en marzo del año pasado. El potente trío de artista lo dio todo arriba del escenario, bailando cómplices y sensuales.

En ese festivo marco, Espósito también interpretó Disciplina. Y Tini hizo Muñecas, la canción que lanzó con La Joaqui y ya se convirtió en un hit que rompe récord en YouTube y Spotify.

LALI HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE HACER UNA CANCIÓN CON TINI ESTE 2023

La semana pasada, antes de tomar un vuelo rumbo a España, Lali Espósito habló de Tini Stoessel y de la posibilidad de sacar una canción juntas este año.

"¿Hay posibilidades de que este 2023 haya una colaboración?", le consultó el cronista de LAM.

"Sí. No sé cuándo, pero nosotras estamos todo el tiempo hablando. Ella me ha mandado canciones para que yo escuche. Y yo le he compartido también lo que estaba haciendo", dijo la cantante.

"Me encanta la música de ella, pero tenemos que congeniar lo estilos. Somos dos artistas pop, pero cada una está en diferentes momentos de sonidos. Y creo que tenemos que regalarle a la gente la mejor canción de las dos", continuó Lali.

"Ella es una bomba, no puede ser más talentosa, preciosa y genial. Me encantaría colaborar con ella. La gente lo está esperando, y yo también. En algún momento sucederá. Soy de las que creen que hay que entregar la pieza que tiene que ser", concluyó Lali, sin escatimar en halagos para Tini.

LALI ESPÓSITO REVELÓ POR QUÉ N5 ESTÁ DEDICADA A LOLA ÍNDIGO

En septiembre del 2022, a poco más de un dos del lanzamiento de N5, canción en la que Lali Espósito habla de una apasionada historia con una mujer, la actriz y cantante reafirmó que el tema está relacionado con Lola Índigo, tras afrontar la versión de romance en marzo pasado.

Durante la larga estadía de Lali en Madrid, por el rodaje de la serie Sky Rojo, la artista argentina forjó una cercana relación con su colega española y la vitalización de un video a los besos las vinculó sentimentalmente.

Feliz con el gran presente profesional que está viviendo a nivel musical, Lali le dio una nota a Tu música hoy y explicó por qué N5 está relacionado a Lola índigo. "Uno de tus últimos lanzamientos fue N5 y cuando te preguntaron si se lo habías dedicado a Lola vos, medio que dijiste que sí", le comentó la periodista.

Sin dudar, la cantante afirmó y desarrolló su respuesta: "Sí, un poco sí. Pero no por lo que la gente cree, sino porque la hicimos pensando en que la cante también Lola. Pero después por tiempos, cositas de las agendas, ella no la podía grabar y yo la quise sacar igual. Así que sí, en parte, también es por Lola la canción".

En ese marco, Lali habló de su relación personal con Lola índigo: "La gente flasheaba mucho con que nosotras estábamos juntas, con que pasaban cosas, porque nosotras salimos mucho juntas cuando yo estaba en Madrid. Y me llevo increíble con ella".