Las imágenes de la descompensación de Mercedes Ninci detrás de cámara tras sufrir un ataque de angustia: "Tenía la presión altísima"

La cruda realidad que viven muchos argentinos, que viven en condiciones de pobreza extrema, golpearon de lleno en la sensibilidad de Mercedes Ninci. La periodista rompió en un desconsolado y nervioso llanto en Lo de Mariana al ver una nota sobre el incendio que sufrió un comedor comunitario en la Villa Itatí, tuvo que ser asistida por un médico y trasladada a una clínica para hacerse un control médico.

"Me pone mal tanta pobreza. Los que recorremos las villas, lo de la Villa Itatí es tremendo. Que le pase algo a esta gente, tan honesta y tan laburante, es tremendo. No podemos seguir así. Los argentinos nos tenemos que unir. Empecemos a ayudar al otro. Estoy cansada de los descartables. Empecemos a darle un plato de comida al que no tiene. No esperemos que lo hagan los políticos, porque no lo van a hacer", dijo Mercedes, en plena crisis de angustia.

Veinticuatro horas después de lo ocurrido, Mariana Fabbiani abrió su programa aportando tranquilidad sobre la salud de la periodista y compartió al aire las imágenes de Ninci, descompensada en el corte, recostada en el piso, siendo atendida por profesionales de la salud.

"Tenemos a Mecha en su casa. Ayer se sintió mal durante el programa. Se emocionó, se sintió súper mal, tuvo que tener asistencia. Lo cierto es que Mecha terminó en el sanatorio. Eso es lo que pasó en el corte. Nos recontra asustamos. Cuando Capuya la revisó, tenía la presión altísima. Se fue en ambulancia… Mecha ya está perfecta, en su casa...", dijo la conductora, mientras las imágenes de Ninci dejando el estudio en una camilla estaban en pantalla.

Ampliando la información, Federico Seeber agregó: "A Mercedes le faltaba el aire". Y la panelista Florencia Arietto agregó: "Le pusieron suero y la atendió el doctor Capuya. El SAME vino rapidísimo".