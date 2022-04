Las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann fueron a alentar a Mica Viciconte a la final de MasterChef Celebrity

Mica Viciconte llegó a la final de MasterChef junto a Tomás Fonzi y, como es costumbre, los familiares de ambos fueron a alentarlos junto a los ex participantes que quedaron en el camino en los últimos meses.

El detalle lo dieron Allegra, Indiana y Sienna, las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann que se acercaron a las cocinas para alentar junto a su papá a la futura mamá de su hermano Luca. “Bueno, mi pareja, ya lo conocen, y mis hijastas serían...”, dijo ella al presentar al exfutbolista y a las niñas.

Sin embargo, en una primera instancia solo Allegra y Sienna se animaron a mostrarse frente a cámara, ya que la mayor de las hermanas “tenía vergüenza”, según la mediática. “Es buena y cariñosa cuando quiere...”, la definió Allegra y la participante estalló en una de sus particulares carcajadas.

MICA VICICONTE SE MOSTRÓ MUY CERCANA A LAS HIJAS DE FABIÁN CUBERO Y NICOLE NEUMANN EN MASTERCHEF

“Igual la deben querer mucho para estar acompañándola acá esta noche”, les dijo Santiago Del Moro a las niñas, que le respondieron que así era. Poroto Cubero tomó las riendas de la conversación y aseguró que él “cocina más y mejor que Mica”.

“Es un debate que tenemos. Le dije: ‘Tuviste que entrar a Masterchef para ganarme a mí en la cocina’. ¡Y no lo quiere asumir, no hay manera!”, se quejó el ex futbolista.

“Cocino mejor yo. Fabián es una persona muy simpática, que se desenvuelve muy fácil. Es así, chistoso”, se defendió Mica, fiel a su estilo, antes de que Del Moro le hiciera un pase de facturas a Cubero. “Desde la primera temporada te invitamos y arrugaste”, le dijo.

“A mí me terminan echando. Pararse ahí adelante y escuchar las cosas que te dicen, es difícil. Y aparte, con las caras que te ponen, peor todavía. ¡Más bronca te da!”, se excusó el ex de Nicole Neumann.