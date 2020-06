Las fotos sexies de Antonela Pane, la joven con la que Facundo Ambrosioni fue infiel a metros de Morena Rial

Luego de las repercusiones que generó la transmisión de Facundo Ambrosioni en el live de Instagram donde habló con Antonela Pane -la señalada como tercera en discordia entre el futbolista y Morena Rial cuando aún eran pareja- la joven se mostró muy movilizada en las redes.

La influencer, que tiene más de 500 mil seguidores en Instagram, reconoció que su conversación con Ambrosioni tuvo consecuencias: “Chicos, me desperté y me hablaron mil periodistas y de todos los medios. No entiendo nada”, escribió.

En su muro, Antonela plasmó 21 fotos en las que se muestra súper sexy y en muchas de ellas, vistiendo solo con ropa interior, bodys o disfrutando en una paradisíaca playa con trajes de baños que resaltan sus curvas.

Horas atrás, Alejandro Cipolla (abogado de Morena) había volcado su enojo con un fuerte mensaje contra el papá de Francesco (1), fruto de su relación con la hija de Jorge Rial: “¡¡¡Lamentable hacer quedar mal a More Rial, la madre de tu hijo!!! La voy a defender siempre. Ella es buena, yo no. ¡Que me tengas bloqueado no significa que no me voy a enterar!”.

Fotos: Instagram.