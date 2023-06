Las fotos retro de Catherine Fulop y Ova Sabatini, que cumplió años

Ova Sabatini cumplió años y su esposa, Catherine Fulop, con quien es padre de Oriana y Tiziana, le dedicó un cariñoso posteo en Instagram.

Catherine revolvió el baúl de los recuerdos y sacó a relucir fotos retro que ilustran los momentos más felices compartidos en familia con su esposo.

En las imágenes se la ve embarazada de sus hijas, de vacaciones con Ova cuando eran más jóvenes y, actualmente, muy felices junto a sus chicas, con quienes tienen un estrecho vínculo.

LAS DULCES PALABRAS DE CATHERINE FULOP A OVA SABATINI POR SU CUMPLEAÑOS

"Amor, feliz cumpleaños, no me cansó de decir que has sido y eres el mejor compañero de vida que pude soñar, solo quiero que esta nueva vuelta al sol sea para ti sanadora, llena de salud... Si hay salud lo hay todo".

"Gracias por todas las risas, por secar mis lágrimas, por todos los abrazos, por acompañarme en los éxitos, sostenerme fuerte cuando me ves fallar y soportar mi locura".

"Te amo fuertemente y acá estoy para ti, que este año nuevo de vida tengas toda la felicidad que me has dado todos nuestros años juntos. Te amo, amor. Tu compañera", le dedicó Cathy a Ova, muy dulce.