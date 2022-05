Las fotos de Miriam Lanzoni junto a su musculoso (y millonario) nuevo amigovio: "Lo estoy conociendo, me lo presentó un grupo de amigas; nada formal, vivo mi soltería"

Año nuevo, vida nueva. A dos meses y medio de confirmarle a Ciudad.com su "separación definitiva" de Alejandro Fantino (45), Miriam Lanzoni (36) fue fotografiada junto a su nuevo amigovio, un musculoso y millonario empresario llamado Christian Halbinger (34). La actriz fue encontrada por la revista Pronto en las playas de Punta del Este con su flamante ¿pareja?, dueño de una empresa de juegos de casinos, divorciado y padre de dos hijos.

Según contó el semanario en su tapa, Miriam conoció a Christian en octubre en la disco porteña Tequila. Semanas más tarde, compartieron una salida a un boliche brasileño de la zona de Palermo, pero, ante la consulta de Ciudad.com, la actriz descartó un vínculo romántico en aquel entonces: "Es un amigo", dijo. Y ahora, con las primeras fotos juntos y de vacaciones, no cambió el rótulo para su compañero... aunque admitió algo.

"Nada formal. No somos novios. Estoy conociendo mucha gente. El día que tenga una relación lo voy a contar. Vivo mi soltería". G-plus

“Lo estoy conociendo. Nada formal. No somos novios. Estuve en Punta del Este y ahora ya estoy en Buenos Aires. Pasé fin de año allá y me lo presentó un grupo de amigas. Estoy conociendo mucha gente. El día que tenga una relación lo voy a contar. Vivo mi soltería. No estoy metida en una relación ni con él ni con nadie”, le aseguró Lanzoni a PrimiciasYa.com.

"No le tuve que explicar nada (a Fantino). Además, sé que él está con alguien y lo voy a respetar. Para el amor no hay tiempo". G-plus

Además, la actriz se refirió a la posible reacción de Fantino al ver las fotos… ¡y terminó mandando al frente al conductor! “Nosotros estamos separados en los mejores términos. No tuve que explicar nada. Además, sé que él está con alguien y lo voy a respetar. Para el amor no hay tiempo. Solo uno sabe cuál es el momento. Yo sé que no es el momento. Después me podrán ver con alguien, pero de ahí a encarar una relación forma hay un abismo”, completó Miriam.

En medio de la repercusión mediática de las imágenes, una usuaria lanzó en Twitter un desubicado comentario sobre la actriz, sin arrobarla. “Miriam Lanzoni con esa cara de caballo tiene novio millonario… ¡¡Por Dios!!”, escribió la mujer. Con humor, la ex de Fantino le contestó: “Imaginate si tuviera cara de pájaro, igual amo la Cara de los Caballos #hermosos GRACIAS”.

