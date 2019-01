Desde las paradisíacas playas de la Riviera Maya, Luli Fernández (30) mostró su pancita, embarazada de 30 semanas y feliz por la llegada de su primer hijo. La modelo, casada con el abogado Cristian Cuneo Libarona (47), posó para la revista Gente y contó cómo ella misma se sorprendió por la tranquilidad que tiene en su dulce espera.

"Vivo un embarazo sin náuseas, sueño ni acidez. Y presiento que así de fácil será el parto. No tengo filosofías, obsesiones ni modos preestablecidos. Me entrego a lo que Dios y mi bebito decidan". G-plus

"Vivo un embarazo sin náuseas, sueño ni acidez. Y presiento que así de fácil será el parto. No tengo filosofías, obsesiones ni modos preestablecidos para ese momento. Me entrego a lo que Dios y mi bebito decidan", contó, a la publicación.

Además, Luli se mostró abierta y alejada de muchos de los grandes debates que se dan en torno a la maternidad: "No me ataría a un método o a una filosofía de crianza. Porque siento que todo eso condiciona al bebe. Y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Hasta que no conozca a mi hijo, no sabré qué es lo que quiere, qué lo hace feliz. Pero hasta entonces claro que no me contendré de hacer colecho y todo lo que me surja”, aseguró la modelo.

¡Mirá las fotos de Luli Fernández, embarazada de 30 semanas en las playas mexicanas!

Fotos: Revista Gente