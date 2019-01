Las fotos de Lizy Tagliani tras su operación estética: su divertida comparación con una famosa modelo

"Llegó el día. Me las voy a sacar porque me pesan. Están muy grandes y ya no las puedo disimular más". Con estas palabras, Lizy Tagliani (48) le imprimía humor a su decisión de pasar por el quirófano para quitarse las bolsitas de los ojos.

La humorista -que se prepara para conducrir la nueva versión de El precio es justo en Telefe, ciclo que juegos que supo hacer Fernando Bravo a principios del 2000- compartió fotos de su renovado rostro, mientras se termina de recuperar en su casa acompañada de sus mascotas.

En las imágenes, se ve a Lizy aún con los puntos pero sin privarse de volver a su rutina habitual. Además, Tagliani hizo estallar de risa a sus seguidores tras compartir una fotografía comparándose con Sofía Zámolo: "Ojo, yo no estoy maquillada pero me veo un aire ahora que me opere los ojos. ¿O no?", indagó arrobando a la famosa modelo.

En varias oportunidades Lizy se mostró dudosa de hacerse una cirugía de reasignación de sexo: "¿Si pensé en cambiarme de sexo? Es un tema muy personal. La verdad es que yo no necesito una vagina para sentirme mujer. Mi forma de vivir es auténtica, es la que yo quiero y la que elegí. La volvería a elegir siempre porque estoy feliz de haber nacido Luisito. Ese Luisito es parte de lo que es la Lizy de hoy. Podré operarme pero siempre habrá algo de Luisito en mí. Jamás voy a renegar de eso", aseguró en la revista Pronto cuatro años atrás.

¡Nueva etapa!