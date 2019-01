Las fotos de Laurita Fernández, tapa de revista: reveló la "prueba" que hizo con Cabré al comenzar el romance

Mientras protagoniza Sugar, la obra más vista de Mar del Plata, Laurita Fernández (28) vive un verano inolvidable en el que su noviazgo con Nicolás Cabré (38) completa su estado de felicidad. La actriz es la tapa de la última edición de la revista Gente y, además de hacer unas fotos muy sexies en la playa, contó una divertida anécdota de los primeros tiempos junto a su novia.

"Esto no lo conté nunca… Cuando empezamos a darnos cuenta de lo que nos pasaba, una noche, a las tres de la mañana, estábamos en la casa de él y quisimos probar cómo era caminar de la mano en la calle. Entonces nos encapuchamos con unas camperas enormes y salimos juntos. ¡Re cursi! Pero fue lindos estar juntos al aire libre”, confesó la actriz, mostrando el “lado B” de la popularidad.

Allí también Laurita cómo un pedido del actor hizo que termine blanqueando su relación con el actor: “Hasta que un día Nico me dijo: 'No sé si me gustaría que si te preguntan digas que estás sola'. Yo le dije, que a mi tampoco. Y lo cierto es que ya se empezaba a hablar de nosotros. Me lo preguntó Ángel de Brito al aire en el Bailando y le contesté que sí. Él nunca me va a revelar su fuente, pero que creo que supo por alguien de la producción dónde estaba Nico”, recordó la bailarina.

“Así que optamos por desdramatizar. Y esa noche de la confirmación, volví a casa nerviosa porque había hablado de algo tan personal y Nico me dijo: 'Menos mal que dijiste que no estabas sola'. Cosa que me hizo bien… Y al otro día dio una nota confirmándolo. ¿¡Para qué íbamos a hacernos los interesantes o misteriosos!?", relató, sobre los inicios de su romance con Nicolás Cabré.

