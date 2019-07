Las fotos de las vacaciones de Pampita y sus hijos en Ibiza: "¡Me parece que me quedo a vivir acá!"

Con el corazón tranquilo y sin grandes sobresaltos en su rol como jurado del Súper Bailando, Pampita (41) decidió tomarse unos días de vacaciones y descansar en las paradisíacas playas de Ibiza junto a Beltrán (11), Beltrán (7) y Benicio (4), los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña (41).

Desde allí, la modelo compartió con sus seguidores distintas postales de sus tardes acompañada de sus grandes amores frente al mar, disfrutando de ricos platos bajo el sol. Y hasta despertó suspiros con sus fotografías en bikini: "¡¡¡Me parece que me quedo a vivir acá!!!", escribió Carolina Ardohain en Instagram y en las Stories, maravillada con el destino que eligió para recobrar energías.

En su ausencia, Nicole Neumann se hará cargo de su silla en el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece, y la top no objetó al respecto: "Que (su reemplazo) sea quien quiera la producción, no me meto con eso. No opino. No tengo problema, que sea quien tenga que ser. Son dos días que me voy a ausentar de ShowMatch nada más y están por contrato desde principio del año. Son vacaciones con los chicos", remarcó, días atrás, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

¡Vacaciones en familia en Ibiza!

Fotos: Instagram Stories.