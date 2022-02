Las fotos de Julieta Prandi súper enamorada de Emanuel Ortega: "Esto se parece bastante al cielo"

En medio de su conflicto legal con el papá de sus hijos, Julieta Prandi se refugia en su noviazgo con Emanuel Ortega.

La actriz, que vive una plena relación con el cantante, compartió en Instagram las fotos más lindas de su paseo juntos.

Muy contenta, posteó varias postales en las que se la ve al aire libre; disfrutando del cielo y del agua celeste.

EL TIERNO MENSAJE DE JULIETA PRANDI A EMANUEL ORTEGA

"No sé cómo será el cielo pero esto se le parece bastante. He rebautizado este puente con mi nombre, disculpen el atrevimiento pero, a veces, me tomo ciertas licencias", expresó Juli, re enamorada de su pareja.

¡A paso firme!