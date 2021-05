Las fotos de Jorge Rial en Ezeiza rumbo a Miami para vacunarse contra el covid

Al igual que otros famosos que decidieron viajar a Miami para vacunarse contra el coronavirus, Jorge Rial reveló que él también es uno de los que tomó esa decisión y Ciudad lo encontró en Ezeiza rumbo a Estados Unidos donde se quedará por una semana.

El conductor de TV Nostra arribó solo al aeropuerto pasadas las 20 horas de este 14 de mayo para tomar el vuelo de las 23.30 de Aerolíneas. Para ello, el periodista mostró todos los papeles para ingresar a hacer el check-in con un portadocumentos y una única valija.

Vestido con un barbijo que le cubría gran parte del rostro y una gorra que acompañó con un look relajado de camisa, jean, abrigo y zapatillas, Rial volvió a expresar su preocupación por esta pandemia y su opción de cuidar su salud, y prefirió no referirse a las críticas que recibió en las redes por su decisión: “Les mando un saludo a todos”, atinó a decir, sin entrar en polémicas.

Más sobre este tema Jorge Rial explicó por qué se va a vacunar contra el covid en Miami: "No voy a dejar en manos de los políticos mi salud"

Hortas antes, el propio presentar decidió hablar de este tema en primera persona: "Efectivamente, me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", afirmó en las redes.

"Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron", agregó.

Más sobre este tema Yanina Latorre anunció filosa que Jorge Rial se va a vacunar contra el covid en Miami: "Se va hoy y a mí me hizo bolsa"

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", continuó.

Y cerró, tajante: "Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tiene los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”.

¡Mirá las fotos de Ciudad con Jorge Rial en Ezeiza listo para partir rumbo a Miami para vacunarse contra el covid!

Fotos: Movilpress