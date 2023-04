Las fotos del hotel en el que Jey Mammon se hospeda en Madrid: "No es el mejor lugar"

Ni bien Cecilia Roth desmintió el rumor de que Jey Mammon, quien viajó a Madrid tras haber sido denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil, estaba instalado en su casa, se conocieron fotos del hotel en el que el conductor se hospedó.

Fue Ángel de Brito en LAM quien reveló que Jey está descansando en un hotel boutique y junto a las imágenes del edificio explicó por qué este no sería el mejor lugar para él en medio del escándalo.

"Está hospedando en un hotel boutique en Madrid. En Chueca, que se llama Only You. No es el mejor lugar porque está lleno de argentinos". G-plus

"Está hospedando en un hotel boutique en Madrid. En Chueca, que se llama Only You. No es el mejor lugar porque está lleno de argentinos", afirmó Ángel sobre Jey, quien estaría próximo a viajar a otro destino, el cual no quiso revelar.

LAS FOTOS DE ONLY YOU, EL HOTEL EN EL QUE ESTÁ INSTALADO JEY MAMMON

En un principio, se había dicho que Jey estaba en la casa de Cecila Roth.

Rápidamente, ella desmintió el rumor, haciendo hincapié en que no tiene casa en Madrid; alquila un departamento. Y sumando que actualmente está rodando en Barcelona.

Acto seguido, se filtraron las fotos del hotel boutique en el que Mammon está descansando.