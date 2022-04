Las fotos de Felipe Fort en su regreso a la Argentina tras la muerte de Gustavo Martínez: habló del enojo de la familia de su tutor

Felipe Fort llegó a la Argentina, luego de estar un mes y medio en Estados Unidos y tras la trágica muerte de Gustavo Martínez, quien era su tutor legal.

Más sobre este tema Rocío Marengo defendió con todo a Martita y Felipe Fort: "Fueron re agredidos y no se lo merecían"

El 18 de febrero, Gustavo Martínez, quien fue pareja de Ricardo Fort, se arrojó del piso 21 del departamento de Belgrano, en el que vivía con Felipe y Martita.

De buen ánimo y amable con la prensa que lo aguardó en Ezeiza, el joven enfatizó en su deseo de tener una buena relación con la familia de Martínez, quienes se molestaron con Felipe por su duro descargo tras la muerte de su tutor.

Pensando en su futuro, el hijo de Ricardo también declaró ante la prensa presente que va a interiorizarse en los temas vinculados a la fábrica de chocolates y golosinas, sin descuidar sus estudios. Y manifestó su interés por incursionar en el mundo del modelaje y la actuación.

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

Felipe Fort volvió a la Argentina (Fotos: Movilpress)

LOS FUERTES POSTEOS DE FELIPE FORT TRAS LA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", escribió en la primera historia de Instagram Felipe, la trágica mañana del 18 de febrero.

Más sobre este tema Martita Fort habló por primera vez de la noche en que murió Gustavo Martínez: "Vino Felipe corriendo a decirme"

Luego, arremetió: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", concluyó Felipe Fort.