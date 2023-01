Las dudas de Rocío Marengo antes del debut de El Hotel de los Famosos 2: "¿Estaré preparada para esto?"

El Hotel de los Famosos 2 abrirá sus puertas el lunes 9 de enero de 2023 a las 22:30 con Rocío Marengo como firme candidata a consagrarse en el reality de eltrece, y antes de arrancar con la experiencia ella habló con Ciudad.

-¿Cómo te preparás para casi tres meses de convivencia encerrada con 15 desconocidos?

-No me lo digas de vuelta porque no sé si entro. Una vez que estás acá decís ¿estaré preparada para esto? Me estoy exponiendo a algo totalmente desconocido. Estoy con compañeros que no conozco, en un hotel que tampoco conozco las instalaciones. En este momento digo ¿podré? Pero todo en la vida me ha costado y me gusta.

-Tenés la ventaja de que ya pasaste por todo tipo de realities, por más que este sea diferente a todos.

-Me parece un desafío ponerme a prueba, tener todas las comodidades en mi casa, pero elegir esto, empezar de cero, hacerme amigos, aprender de los compañeros, ver otras personalidades. Soy una privilegiada de estar convocada. Siento que va a ser gratificante a nivel personal.

-Con lo coqueta que sos, ¿te vas a bancar que te muestren despeinada y a cara lavada?

-Estoy preparada para todo. Uno tiene que entrar a mostrarse en carne viva, y después la gente va a ver las cosas buenas y las malas, como todo el mundo las tiene. Trato de pensar que pase lo que pase, es lo que uno está arriesgando por acceder a ese premio tan deseado por todos. Uno tiene que arriesgar, estoy preparada para dar mi ciento por ciento y entregarme en carne viva como lo hice siempre en todos los programas. Siento que puede ser una gran oportunidad para mí.

-Es un reality que requiere destreza física, inteligencia, ingenio…

¡Qué flojita estoy en todo! Tengo cero paciencia, y si hay algún juego que requiera paciencia estoy al horno, o ingenio y todo eso. A mí dame correr porque me gusta. Voy a contar un datito desconocido. Yo jugué en la Selección de Hockey de mi ciudad, o sea que hay una parte mía competitiva, que es como soy yo. Ojo con que se despierte la Rocío que va al hueso.

-¿Cómo estás a nivel psicológico para afrontar el encierro, la competencia y la exigencia?

-Yo estoy muy loca, quemada como una papa. No sé cómo puedo reaccionar, va a tener que ver con el contexto, los momentos. Pero soy una persona transparente que me muestro como estoy, no voy a llorar por una tostada quemada, pero estoy alejada de mi familia, y como soy familiera me deja sensible.

-¿Cómo entrás a nivel sentimental? ¿Dejaste en pausa algún amor afuera?

-Entro como puedo, hago lo que puedo. Entro en paz, tranquila, sin pensar en el afuera, porque para estas experiencias hay que estar al cien por ciento.

-¿Cuáles son tus expectativas en El Hotel de los Famosos 2? Ganar los millones de pesos, enamorarte, hacer amigos…

-Tengo todas las expectativas, entro por todo. Voy a relajarme, a dejar fluir y que pase lo que tenga que pasar.