Las disculpas de Susana Roccasalvo tras anunciar la falsa muerte de Sofía Sarkany: "Mi abrazo y solidaridad a la familia"

Este sábado Susana Roccasalvo aseguró antes de concluir la emisión de Implacables que Sofía, la hija de Ricky Sarkany, había fallecido tras una dura lucha contra el cáncer de útero. La noticia se viralizó en algunos medios y redes sociales, pero desde el círculo del diseñador la desmintieron categóricamente y de esa manera la conductora recibió numerosas críticas.

Este domingo, Roccasalvo utilizó la apertura de su ciclo de El Nueve para hacer su descargo sobre la situación que protagonizó, y aprovechó la ocasión para pedir las disculpas pertinentes y deslindar a su producción del hecho. “A las 20.33, un periodista, que no hace espectáculos y me merece el mayor de los respetos, me manda un mensaje y me pregunta si sabía lo que dije al cierre del programa. (…) Y me dijo que eso estaba chequeado. Le pregunté qué hija era y me confirmó la información y cómo se enteró”, comenzó explicando la periodista.

“A las 21, cuando ya teníamos que entregar el programa, y cuando ya no se mide el rating, dije esa penosa información que, quienes padecimos con un familiar esas instancias de un estado grave e irreversible sabemos muy bien en qué condiciones nos encontramos. Mucho más cuando se trata de una criatura, porque si bien tiene 30 años es una criatura para que le pase esa enfermedad”, señaló la conductora.

“Me voy del canal, y cuando estoy llegando a mi casa y mucha gente de la televisión, amigos personajes y periodistas me llama y me hacen la desmentida. Llamo de nuevo a la persona y me lo vuelve a ratificar. Le explico lo que me dijeron periodistas, muchos de los cuales no se dedican a espectáculos, que me ratificaron que está en un estado gravísimo”, agregó Roccasalvo, notablemente compungida por esta situación.

“Realmente es la primera vez en 25 años que estoy al frente de un programa de espectáculos que me pasa una cosa así. Anoche muy tarde me llamó un periodista de actualidad para preguntarme cómo estaba y le dije que creía que este tipo de cosas nunca me iba a pasar. ‘Y estas cosas pasan, Rocca. En algún momento de la carrera este tipo de garrones nos los comemos’, me dijo. Lástima que haya sido de esta forma con una persona tan joven y, si bien me juraban que era cierto, yo traté de decirlo porque los periodistas tenemos que decir cosas buenas y cosas feas”, dijo Roccasalvo a modo de reflexión.

“A uno se le puede morir la madre, el padre, el marido; pero la muerte de un hijo no tiene nombre y yo he sido sumamente respetuosa siempre. Acá se habla cada vez que la familia lo hace público”, señaló la conductora. “Lamento mucho esta mancha en mi carrera, pero, como me dijo este colega, en algún momento nos pasa. Todo mi abrazo, mi solidaridad y mis disculpas a la familia Sarkani, que debe ser horrible (su situación); porque aparte a esta chiquita le nació hace cinco días su hijo Félix por vientre subrogado. ¡Maldito sea el momento en que lo leí y lo dije! Yo no soy de leer mucho el celular mientras estoy al aire porque me pierdo entre lo que me dicen y lo que leo”, explicó nuevamente Susana.

“Me tengo que hacer cargo de lo que hice, involuntariamente, y deslindo totalmente a mi producción. Esto pasó al aire mientras trataba de escribirle a la persona que me pasaba la información para que corrobore y chequee más, y luego vino el móvil con Javier Ceriani y le corté abruptamente porque eran las 21 y tenía que entregar el programa y dije esa lamentable noticia que no tendría que haber dado o no me tendría que haber confiado de esa gente que me juraba que era cierta”, concluyó la conductora antes de dar inicio a la emisión.