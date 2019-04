El amor entre Oscar González Oro (67) y Mauro Francisco (37) nació hace siete meses, pero recién se hizo público hace dos, cuando decidieron mostrarse enamorados en las redes sociales. Pareja afianzada, el periodista y el actor visitaron Cortá por Lozano y hablaron de su romance.

Entre bromas y chicanas, el joven explicó por qué no se anima a convivir con el conductor: "Primero está el tema de las etapas. Antes vivía en un monoambiente muy chiquitito que no tenía ni luz, y ahora me mudé a uno con una terraza hermosa. En principio, quiero estar más en mi casa". Aunque luego fue al hueso: "Después, porque dormimos una noche y el señor era una orquesta… Yo me fui del cuarto, me fui al escritorio que está al lado, cerré la puerta a pesar de que se escuchaba igual, y me vino a buscar con la promesa de que no iba a roncar más".

Ante el tenor de la confesión, González Oro le devolvió la gentileza a Pancho: “Yo también me quedé una noche en Las Cañitas y él tenía un turbo ventilador a los pies de la cama, de los que pensé que no existían más. Porque tiene un aire acondicionado, pero el miserable no lo prende”.

"Aparte, tiene un Ipad pedorro, y él no se puede dormir sin escuchar una entrevista. Sea de lo que sea. ¡Y me fumé a Nicolás Cabré durante una hora y el HDP dormía! Yo no sabía cómo apagar el Ipad. Y me fui al living...", remató Oscar González Oro entre divertidas risas de bronca.