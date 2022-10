Larry de Clay se casa a los 61 años con su novia Rosita: cómo fue la propuesta de casamiento.

Durante unas vacaciones en Miramar, Larry de Clay juntó valor y se animó a proponerle matrimonio a su novia, Rosita.

Ella, contenta, aceptó. Y desde ese entonces, comenzaron a planear su unión, que se celebrará mañana en el Registro Civil de San Isidro.

"Esto fue en el verano, así que tuvimos que arrancar rápido a organizar y además imaginate la cantidad de gente que quedó afuera, porque si yo tengo que invitar gente...", contó el humorista en diálogo con Teleshow haciendo hincapié en que Marcelo Tinelli está invitado.

CÓMO FUE LA PROPUESTA DE MATRIMONIO DE LARRY DE CLAY A SU NOVIA

Sensibilizado, Larry recordó el momento en el que le propuso casamiento a su pareja durante una jornada playera.

"La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño. Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije 'bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición'. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo”.

"Muy sorpresivo. No lo había planeado, no tenía anillo, simplemente tuve esa necesidad de hacer eso ahí. Ella se emocionó mucho. Y después, en el teatro en Carlos Paz, estábamos haciendo función y Gladys Florimonte me apuró y tuve que hacer también la propuesta ahí”, cerró Larry en diálogo con Teleshow, contento por esta nueva etapa en familia que ya comenzó.