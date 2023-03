Lapidaria opinión de Camila sobre la relación de Alfa de Gran Hermano 2022 con una chica de 19 años

Hace unos días Alfa de Gran Hermano 2022 fue sorprendido a los besos en una fiesta, que el organizó, con Delfina Wagner, una joven de 19 años que trabaja en Crónica TV. En el reality el participante había sido vinculado con Camila, con quien siempre desmintió que fueran más que amigos. Ahora la participante se mostró en contra de la incipiente relación del concursante de reality

"Con Alfa tengo una amistad. Fue como un padre para mí. Él me apoyó, me protegió y confiaba en mí realmente", aseguró la concursante del ciclo de Telefe a PrimiciasYa, mientras aseguraba que no tendría un vínculo romántico con Walter.

"No va a pasar. No saldría con una persona más grande. Me gustan las personas de mi edad", contó Camila, quien reconoció que tenía sentimientos hacia Marcos.

"Si él quiere estar con una mujer más chica, está bien, pero para mí no da". G-plus

LA TREMENDA REACCIÓN DE CAMILA DE GRAN HERMANO 2022 POR EL VÍNCULO DE ALFA CON UNA CHICA DE 19 AÑOS

La joven, que sueña con que el reality impulse su carrera como cantante, fue muy drástica sobre la posibilidad de que Alfa inicie un romance con la panelista del ciclo de noticias. “Le pregunté y le dije que la verdad no da que esté con una chica de 19 años", contó.

Más sobre este tema Alfa de Gran Hermano 2022 contó que se presentó a Robert Pattinson como "el hombre más famoso de Argentina"

“De todos modos, yo no me quiero meter en lo que haga con su vida”, intentó suavizar su reacción.

Más sobre este tema Camila Lattanzio cantó y tocó el piano en vivo pero se avergonzó: "Tengo que practicar"

“Él es libre de hacer lo que quiera. Si él quiere estar con una mujer más chica, está bien, pero para mí no da", concluyó, picantísima.