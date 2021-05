Lapidaria definición de Jorge Rial sobre Nicolás Cabré: "Yo le caigo mal y él a mí también; es una cuestión de piel"

Confirmada la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, Jorge Rial analizó el fin de los tres años de amor de la pareja, sin perder de vista las profundas diferencias que mantiene hace años con el actor, con quien blanqueó no tener "piel".

"Lo que me interesa saber es si Laurita salió indemne, porque ¡cómo las deja Cabré a las mujeres! No a todas, pero las deja dando vueltas como un trompo. Él nos tiene acostumbrados a esto, no es sorprendente", disparó el conductor de TV Nostra, luego de ver un informe de los romances que Nicolás tuvo con otras famosas, como Eugenia Tobal y Soledad Fandiño, quienes expresaron en diferentes notas no guardar buenos recuerdos de su vínculo sentimental con Cabré.

Corriéndose de la noticia, la separación del actor y la bailarina, Rial aprovechó el abordaje del tema en su programa para explicitar lapidariamente su cero empatía con el actor.

"Yo le caigo mal a Cabré y él a mí también, es una cuestión de piel. Él tiene un trato hacia la prensa bastante despectivo, de mierda". G-plus

"Él tiene algo, yo le caigo mal y él a mí también, es una cuestión de piel. Él tiene un trato hacia la prensa bastante despectivo, de mierda. Pero no importa, es un tema y un problema de él", sostuvo Jorge.

Luego, Jorge Rial asoció su fulminante mirada sobre el actor con la separación de Laurita: "Cabré logra cambiar a la pareja que tiene al lado, que siempre son buena onda con la prensa y después se ojetean. ¡Siempre logra eso! ¡Es increíble! Laurita era divina, ya no es tan divina con la prensa. Ella sigue teniendo luz, y todo lo que vos quieras, pero cambió su relación con la prensa. Hay cierto desprecio".