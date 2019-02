La carrera musical de Lali Espósito (27) avanza a paso firme y meteóricamente en el exterior. A fines de enero, lanzó el videoclip de Lindo pero bruto, la nueva canción de Thalía en la que la artista argentina hizo una participación estelar.

"Nos reímos de los galanes que pretenden seducir por lo que tienen y no por lo que son", dice Lali en la tapa de Gente, sobre Lindo pero bruto. G-plus

Rompiendo récords en YouTube, la letra del tema no eludió la polémica, dado que algunas personas aseguraron que se cosificaba la figura masculina de un modo despectivo. "Eres lindo pero bruto, seduces pero sólo con el bulto, en el bolsillo sólo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito. Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto, estás bien rico para un ratico, no me digas nada y sólo dame el gusto", dice un fragmento de la canción, que los fanáticos de Lali no tardaron en vincular con el romance que tuvo la cantante con Mariano Martínez, en 2015.

Protagonista de la nueva portada de la revista Gente, Espósito explicó el concepto de la canción, que pertenece a Thalía: "Nos reímos de los galanes que pretenden seducir por lo que tienen y no por lo que son", dice Lali en la tapa del semanario, fundamentando el contenido de Lindo pero bruto. El día que se lanzó el clip en Nueva York, a la cantante le preguntaron si alguna vez salió con un hombre lindo pero bruto y ella asintió, sin dar nombres y con humor: "Sí, claro, yo sí". Y automáticamente aclaró: "Mi novio (Santiago Mocorrea) es súper lindo y súper inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte".