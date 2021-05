Lali Espósito le quitó el beneficio a Sol Pérez y le paró el carro en MasterChef Celebrity 2: "Yo no la autoricé"

Este lunes Lali Espósito sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity 2 y se lució como capitana de uno de los equipos que compitieron entre sí para pasar el miércoles de beneficios. Pero la cantante no se limitó a observar, sino que se metió de lleno en la competencia al punto de que se quedó con la ventaja que tenía Sol Pérez, y más tarde le llamó la atención frente a todos.

En el inicio del desafío, Santiago del Moro llamó a Sol Pérez para que utilizara el beneficio de la medalla que ganó la semana anterior, y que consistía en definir las parejas que iban a protagonizar los desafíos. En este punto, el conductor convocó a Lali para que ayudara a tomar la decisión como jefa de cocina, pero la cantante se tomó muy enserio la tarea y ubicó a sus chefs a su gusto y piacere.

Más tarde, Lali se dio cuenta de que la modelo le había ofrecido harina a Carmen Barbieri, que no había llegado a encontrarla en el mercado y la desautorizó la atención frente a todos. “Yo no la autoricé a Sol Pérez a dar cosas de mi equipo. A mí no me gusta dar. Yo estoy compitiendo, yo gano”, dijo Lali con solemnidad, aunque luego mostró que todo se trataba de una broma.