Lali Espósito lanzó "¿Quiénes son?" en homenaje a Moria Casán y la diva reaccionó en Twitter: "Me dilato"

Lali Espósito, reconocida cantante argentina, lanzó su último disco, que se llama Lali, y sorprendió con una canción homenaje a su ídola, Moria Casán.

La artista eligió la icónica frase de La One, "¿Quiénes son?", que se convirtió en meme, para darle nombre al tema que escribió inspirándose en ella.

"Ya, LALI pariendo nuevo suceso y preguntando ‘quiénes son?’, mi pregunta cuasi filosofica. Homenaje a mi persona. Love, inmensa gladiadora". G-plus

Conmovida por el gesto de Lali, Moria promocionó su último álbum. "Ya, LALI pariendo nuevo suceso y preguntando ‘quiénes son?’, mi pregunta cuasi filosofica. Homenaje a mi persona. Love, inmensa gladiadora", expresó en Twitter.

LE LETRA DE ¿QUIÉNES SON? LA CANCIÓN DE LALI ESPÓSITO DEDICADA A MORIA CASÁN

Aló, Lali querida,

ay sí mi amor,

pero honradísima

placer, placer, placer

atravesar generaciones

estoy en calzoncillos, en medias

cómo no voy a estar en tu voz reina.

Estoy en un museo y estoy viva

Sí mi amor, contá conmigo en todo

honradísima del numeral quiénes son

Falta, que te hace falta?

me da ternura cómo llorás

¿Quiénes son?

Luces, te faltan luces

solo proyectas oscuridad.

¿Quienes son?

Mienten, impresiona me impacto, tan prendida

que te quemo al tacto

Mientes

apretando los dientes estás porque estoy todo el día en tu mente.

Talk talk talk pura mierda bebé

Yo yo yo tiro flores bebé

No, no, no tengo tiempo pa na

menos pa atajar tu agresividad

¿Quiénes son?

Ni un te odio

ni un te quiero

todo fakin

yo lo veo

Si no sabes

na de nada

mejor shhh

Shut the fuck up

Falta, que te hace falta?

me da ternura cómo llorás

¿Quiénes son?

Luces, te faltan luces

solo proyectas oscuridad.

¿Quienes son?

Mi presente superando mi pasado

mientras llevas todo el día así sentado

¿Qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

que si a tantos me he besado

Talk talk talk pura mierda bebé

Yo yo yo tiro flores bebé

No, no, no tengo tiempo pa na

menos pa atajar tu agresividad

¿Quiénes son?

Mi carácter cuestionado

te quedaste en el pasado

like pendientes

van colgados

que se calle

el decorado.

LA REACCIÓN DE MORIA CASÁN AL LANZAMIENTO DEL TEMA DE LALI ESPÓSITO

Tal como indicó Pampito en sus historias de Instagram, la diva, conocida también como "La lengua karateka" reaccionó muy picante al lanzamiento de "¿Quiénes son?": "Dilaté a 10 cm y sigo ampliando".