Lali Espósito habló de la picante frase que Lola Índigo le dedicó en una canción: "Me respondió al chiste de N5"

En marzo de 2022, un video de Lali Espósito a los besos con Lola Índigo en la Bresh encendió el rumor de romance en Madrid. Sin embargo, ambas se ocuparon de calificar su vínculo como una amistad y de capitalizar el rumor artísticamente.

Invitada a Los40, Lali habló de su nuevo disco, en el que figura la canción N5, inspirada en su íntima relación con la española, y opinó de la pícara indirecta que Lola le dedicó en la canción M.A remix, sobre su affaire en España.

Más sobre este tema La sinceridad sin filtros de Lali Espósito por no estar nominada en los Premios Gardel: "Es raro, pero no es definitorio"

PÍCARA REACCIÓN DE LALI A LA INDIRECTA DE LOLA ÍNDIGO EN M.A REMIZ

En nota con Cris Vanadía, Lali abrió tres sobres y en uno de ellos estaba la letra de la canción que Lola índigo le dedicó en M.A remix. Con humor y picardía, la cantante argentina reconoció que la española hablaba de ella en la canción.

"Hablé con ella y le dije 'wacha, tiraste esta'. Hablamos y nos reímos. Es igual que con lo de N5. Me responde al chiste". G-plus

Lali: -"Ella es de Madrid y a Madrid me la traje..." . Le mandamos un beso a Lola. ¿Qué querés que te diga de esto? Yo no sé si es para mí.

Cris Vanadía: -La frase dice "ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje".

Lali: -Acordémonos que es española, no malentiendan la letra. Es otra cosa, chicos. No se asusten. Este es un re buen remix. Me encanta.

Más sobre este tema Lali Espósito reveló por qué N5 está dedicada a Lola Índigo tras la versión de romance: "La hice pensando en cantarla con ella"

Cris Vanadía: -¿Creés que es para vos?

Lali: -Yo creo que sí, que se río... No, sí. No voy a mentir. Hablé con ella y le dije 'wacha, tiraste esta'. Hablamos y nos reímos. Es igual que con lo de N5. Me responde al chiste, que ya es como un clásico. La gente ya piensa que nos casamos, tuvimos hijos, todo. Pero es linda la respuesta. Desde la música es divertido.

Cris Vanadía: -Me encanta que se picanteen por canciones.

Lali: -Hay que divertirse un poquito, y siempre es con onda.