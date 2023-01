Lali Espósito enseñó a cantar Muchachos en la TV española

La que estelaridad Lali Espósito logró en los últimos años la condujo a ser la encargada de cantar el Himno nacional argentino en la final del Mundial Qatar 2022, y de regreso a El Hormiguero la artista celebró la gloria de la Selección como una hincha desaforada más.

Lali ingresó al estudio del programa de Pablo Matos saltando con una bandera albiceleste, y se puso a bailar el hit tribunero Muchachos junto al conductor y a Miguel Ángel Silvestre.

Además, explicó cómo se entona la letra del tema que grabó La Mosca Tsé Tsé: "No se canta vocalizando. No se canta bien, no se puede. Es sonriente y se canta ‘Muchachos, ahora nos...’. No se entiende... La idea es que no se entienda la letra".

La participación de Lali Espósito en el show más popular de la televisión española no fue una simple invitación, sino que la cantante tiene una sección frecuente en el ciclo de Antena 3, lo que marca su relevancia a nivel mundial.

LA ODISEA DE LALI ESPÓSITO ANTES DE CANTAR EL HIMNO ARGENTINO EN LA FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022

Por otra parte, Lali Espósito contó cómo se preparó para entonar el Himno nacional argentino en el estadio Lusail de Doha, con apenas 20 horas de preaviso.

"Tenía unos nervios… Fue un calvario antes. Todo. Porque yo estaba de jarana en Qatar, disfrutando del mundial como una turista más, de paseo. Estaba disfónica, porque había tenido una fiesta el día anterior", admitió.

"Yo me puse muy mal, me puse a llorar y dije 'yo no puedo hacer esto'. Y estaba con un grupo humano del bien, amigos, que me empezaron a decir que era la mujer que iba a cantar el himno en la final del mundo, que podía. Pero sentía que no tenía talento, que no podía, que no era digna de semejante oportunidad", continuó.

"Pasé muchos nervios en la previa. A las 6 de la tarde fui corriendo a un shopping a comprarme algo para ponerme. Como soy medio enana, todo me queda grande. Entonces iba por todas las marcas y lloraba en los probadores porque todo me quedaba mal. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina, porque no tenía vestido", cerró Lali Espósito satisfecha sobre su look de negro.