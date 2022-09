Lali Espósito le dio un explosivo consejo a un joven al que le gusta la novia de su papá.

Lali Espósito viajó a España tras la final de La Voz Argentina y asistió a El Hormiguero, conducido por Pablo Motos.

En plena entrevista, el conductor leyó algunas consultas para Lali y no le dio la espalda a un fan que le pidió un picante consejo.

“Soy un chico de 21 años, estoy estudiando y vivo con mi padre. Ahora él tiene una novia de 34 años que me pone muchísimo".

"No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bragas (bombacha), tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo, ¿qué puedo hacer?”, le leyó Pablo a Lali.

PICANTE CONSEJO DE LALI ESPÓSITO A UN FAN QUE LE GUSTA LA NOVIA DE SU PADRE

“Mirá, persona anónima a la que le gusta la novia del padre... Yo soy políticamente incorrecta, no es que lo que te voy a decir es...".

"Hay una parte de mi cerebro que te dice ‘dale para adelante, no pasa nada, la vida es una’. Siempre hablando como si la novia de tu papá también te tirara onda. Pero hay otra parte de mí que te dice ‘che es tu viejo, es un montón’. Él está en un momento de la vida, probablemente, donde le interese otra cosa del amor, quiero imaginar, aunque no hay edad para lo sexual”, dijo Lali.

"Te recomiendo una canción mía que se llama Dos son tres".

Y se despidió dándole un picante consejo, citando uno de sus temas más pícaros.

"Si no, te recomiendo una canción mía que se llama Dos son tres”, sentenció, entre risas.