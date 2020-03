Lali Espósito desmintió una versión de crisis con un tierno video besando a su novio: "Visitas de amor"

Tanto en la Argentina como en el exterior, Lali Espósito la rompe. Cuando no está deleitando a sus fans con sus canciones y dejando todo arriba del escenario, se dedica a la actuación. De hecho, se instaló en Madrid para protagonizar la serie Sky Rojo.

Aunque la actriz no suele compartir fotos y videos con su novio Santiago Mocorrea en Instagram, muchos esperaban alguna mención por San Valentín. Sin embargo, no ocurrió y sus fans comenzaron a preguntarse si están separados. "El Día de San Valentín me la baja, por eso no puse nada. San Valentín no es para mí", le había contado la artista a Ángel de Brito.

Para ponerle fin a los rumores, Lali compartió varias fotos desde el Viejo Continente con una amiga y el productor musical. Tras la seguidilla de divertidas imágenes, un video desmiente cualquier tipo de distanciamiento entre ambos.

El clip muestra a Lali besándose apasionadamente con Santiago en el auto, hasta que la chica que los acompaña bromea con quererse sumar al chape. "Visitas de amor", expresó la cantante.

¡No hay tal crisis!