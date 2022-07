Lali Espósito le cumplió la promesa a una nena que sufría bullying y la invitó a su show: "Acá está mi amiga"

En abril se viralizó el video de una nena que sufría bullying en Mendoza y Lali Espósito se puso en contacto con su familia para enviarle un reconfortante video en el que aprovechó para invitarla a sus recitales en el Luna Park.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo. Me dijo tu mamá que sos lo más”, le dijo Lali en el video.

“Quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés. Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, agregó la estrella, junto a la invitación.

EL ENCUENTRO ENTRE LALI ESPÓSITO Y UNA NENA QUE SUFRÍA BULLYING EN MENDOZA

La pequeña no pudo ser parte de esos eventos, pero este fin de semana la jurado de La Voz Argentina viajó a esa provincia y aprovechó para reiterarle la invitación a Agustina, que esta vez sí fue parte de esa fiesta de la música.

Pero en un momento del show, la cantante fue más allá e invitó a Agustina a subir al escenario a cantar y bailar con ella. “Está mi amiga Agustina, ¿cómo la estás pasando?”, dijo Lali, extendiendo su brazo a la nena para ayudarla a subir al escenario, aunque ella no quiso hacerlo.

“Si no te gusta, cortamos acá el show, lo que vos pidas”, dijo Lali con su estilo desenfadado, y respetando el deseo de la nena, que le hizo señas de que estaba más que feliz por ese momento. “Agustina la está pasando bien, una alegría”, agregó la cantante, que al final del show aprovechó para dejarle a la nena muchas fotos juntas con el fin de que recuerde ese día toda su vida.