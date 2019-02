Clara y directa a la hora de hablar, Lali Espósito (27) no elude tema de conversación, lucha con convicción a favor de los derechos de la mujer y se compromete con las causas que la movilizan, como la legalización del aborto en la Argentina.

En nota con la revista Gente, a la actriz y cantante le preguntaron por la polémica que generó el cruce de Julia Mengolini con Jimena Barón por las fotos hot que la actriz sube a las redes sociales, dado que la periodista dijo que iba a contramano de su postura a favor del empoderamiento femenino, y Lali fue contundente en su respuesta.

"¿Qué pensás de la polémica entre Julia Mengolini y Jimena Barón, acerca de si subir fotos sexies de cuerpos hegemónicos le hace juego al patriarcado o nos empodera?", le consultaron a Lali. Y ella respondió con elocuencia y bancando a su colega: "Creo en expresarnos libremente. Si tiene ese lomazo y quiere, tiene todo el derecho a subir su culo. Entiendo todo lo de alimentar al patriarcado, por ahí lo que me pasa a mí es que no subo fotos extremas, me quedo en una posición más media. Cada una tiene la libertad de ser lo que una quiere ser, Mengolini no puede cortarle las alas a nadie".

Activa en Twitter e Instagram, Lali contó que ella misma maneja sus cuentas en las redes sociales y si se autocensura al momento de compartir una foto: "Yo subo lo que tengo ganas, si no te gusta, no me sigas. La verdad que no me censuro ni nada por el estilo, porque lo sexy es para cada uno, es personal y es siempre muy subjetivo", aseguró la joven artista, defendiendo la libertad de acción en las redes y en la vida.