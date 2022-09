Lali Espósito cortó una botella y armó un fernet con cola en la TV de España

Como una auténtica embajadora de la cultura popular argentina en España, a Lali Espósito se le ocurrió sorprender en televisión al explicar paso a paso cómo se hace el clásico fernet con cola, su "trago favorito".

Es que en plena gira europea con su Disciplina Tour, la cantante cortó una botella de gaseosa con un cuchillo en vivo en El hormiguero, derritió el borde con un encendedor, puso hielos con la mano sirvió fernet, gaseosa, mezcló la bebida con su dedo y le dio de probar al conductor, Pablo Matos.

"Esto es lo que se llama 'el viajero'", contó Lali Espósito, quien agregó que se hace en el barrio en el que nació el "trago comunitario".

LA FASCINACIÓN DE LALI ESPÓSITO CON EL FERNET CON COLA

Fanática del fernet con cola, algunos años atrás Lali Espósito había contado cómo fue que nació su pasión por el trago icónico de los cordobeses.

"La primera vez que probé el fernet… bueno, no me acuerdo, fue hace muchos años. Me acuerdo que al principio me pareció rarísimo, me preguntaba '¿por qué la gente toma esto?'", comienzó Lali.

Entonces, Lali Espósito cerró: "A los 20 entré en el mundo del fernet y me costó dos tragos darme cuenta que no había sido feliz hasta ese momento, hasta ese primer trago. Me encanta".