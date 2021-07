Lali Espósito se conmovió hasta las lágrimas tras escuchar la devolución de Ricardo Montaner a una participante venezolana en La Voz: "Me morí, no pude hablar"

Como todas las noches, los participantes de La Voz Argentina buscan cumplir su sueño y lograr conmover a Lali Espósito, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky y Soledad Pastorutti con sus temas. Y en esta oportunidad, una oportunidad despertó la emoción de los jurados.

Se trata de Jassiel Colmenares, una joven de 20 años y oriunda de Venezuela que vive en Argentina desde hace tres años: “La situación en Venezuela no era la mejor y siempre supe que me quería dedicar a la música. Y creo que de todos los países latinoamericanos, el mejor para estudiar música era la Argentina”, comentó la concursante antes de su interpretación.

Luego, tras interpretar el famoso hit Mi gente, de J Balvin y Willy William, tanto el artista como sus dos hijos le dieron su voto de confianza sin conocer que Jassiel nació en el mismo país que ellos.

Lali Espósito en La Voz Argentina: "Me hacen llorar. Me morí, no pude hablar". G-plus

Fue por esto que Ricardo no pudo evitar emocionarse al saber la historia de vida de ella: “Bienvenida a la Argentina primero que nada y bienvenida a La Voz Argentina. Hace unos años, cuando me tocó hacer la temporada pasada, me encontré con paisanos maravillosos que llenaron mi corazón y el programa de alegría porque, si bien es un país que está muy sufrido y que necesita aire libre y sentirse en libertad nuevamente, han salido unos exponentes no solo en la música, que han sido recibidos con los brazos abiertos en Argentina”.

Más sobre este tema Lali Espósito, conmovida hasta las lágrimas tras negarle su voto a un joven talento de 19 años en La Voz Argentina: "Destruida"

“Me emociona que estés buscando tu sueño. Que Dios te bendiga”, cerró. Y sin poder evitar movilizarse con sus palabras, Lali derramó varias lágrimas: “Me hacen llorar. Me morí, no pude hablar”, confesó.

¡Otra noche a pura emoción en La Voz Argentina!