L-Gante se vio envuelto en un escándalo en Uruguay: frenó su show porque sus fanáticos se agarraron a las piñas

L-Gante se subió a un escenario en Uruguay motivado por dar un increíble show. Sin embargo, tuvo que frenarlo y calmar al público porque varios se sus fans se agarraron a las piñas por una disputa entre clubes de fútbol.

"Le vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, loco, porque no hay diferencias. Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos; soy de Boca, amigo", expresó el artista, indignado por la rivalidad futbolística que hay entre los equipos Nacional y Peñarol.

E hizo una contundente aclaración para desdramatizar la situación.

Más sobre este tema El gran gesto de L-Gante con un seguidor que lo esperó en su silla de ruedas en la calle: "Genio" L-Gante organizó una caravana para darle la bienvenida a su hija Jamaica en el barrio: "Quiero que le quede un gran recuerdo"

"No soy de Peñarol ni de Nacional... No falten el respeto, amigo. Acá está todo bien, arriba la Celeste", sumó.

Antes de volver a cantar, les pidió a sus fanáticos que se calmaran y que disfrutaran del show sin violencia.

"Acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono. Ahora vamos a disfrutar. Está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha", sentenció, contundente.