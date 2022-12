L-Gante reveló qué le pidió Wanda Nara de regalo por su cumpleaños: "Estoy complicado, ella quiere algo que no se pueda comprar"

El 9 de diciembre Wanda Nara celebrará un año más, esta vez en la Argentina, separada de Mauro Icardi y con L-Gante a su lado, profundizando la íntima relación que comenzaron a construir este año.

En ese marco, el cantante de cumbia 420 reveló en Red flag, programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV, el especial pedido que le hizo la expareja de Mauro Icardi para su cumple.

"Estoy complicado con el reglo. Ella misma me dijo '¿qué me vas a regalar?'. Y me dijo 'que sea algo que no me pueda comprar'", contó L-Gante, dejando entrever que Wanda quiere que la sorprenda con un obsequio que toque sus sentimientos, más allá del valor comercial.

LA MADRE DE L-GANTE RESPONDIÓ SI WANDA NARA PERJUDICÓ LA IMAGEN DE SU HIJO

Esta semana, Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, visitó Socios del Espectáculo y asumió que le preocuparía que Wanda esté "usando" a su hijo. Pero, a su vez, destacó que L-Gante es muy inteligente.

"¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió a L-Gante? Muchos dicen que Wanda lo tocó a L-Gante y lo hundió. El pibe está con problemas todos los días. Estaba haciendo una carrera bárbara, con nombre propio… Ella se le pegó y como que lo aniquiló un poquito. ¿Sentís eso como mamá?", le preguntó Paula Varela.

"No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente", contestó Claudia, sin titubear.