L-Gante reveló cuál fue el lujo más excéntrico que se pudo dar: "Me compré cuatro Mercedes Benz"

Desde mediados del 2021, el nombre de L-Gante (21) ha ido tomando más y más estado público, al punto de haber sido convocado a los más importantes ciclos de TV como Almorzando con Mirtha Legrand o ShowMatch y sus shows en Argentina y en el exterior.

La fama y la fortuna le sonrieron al cantante de General Rodríguez, que en el plano personal no solo consolidó su relación con Tamara Báez sino que también se convirtió en padre de Jamaica junto a ella.

Tanto trabajo trajo sus frutos ya que el cantante está terminando de construir una casa de tres pisos para vivir con su familia y ahora le contó a Gente Online que se pudo comprar cuatro automóviles Mercedes Benz de alta gama.

LOS CUATRO AUTOMÓVILES DE ALTA GAMA QUE COMPRÓ L-GANTE

En una entrevista con Gente Online, L-Gante contó que con su dinero “se le facilita un poco más las cosas”. “La plata me borró la preocupación del comer. Eso más que nada. Ya no me preocupo más por comer el día a día”, explicó.

Asimismo, el cantante contó que cree “no tiene gastos de lujo” aunque luego se retractó involuntariamente, al confesar su nueva adquisición. “No gasto nunca. Quizá de vez en cuando me hago un gusto y es un gusto caro”, aseguró.

“Y bueno el último… fui y me compré cuatro Mercedes Benz. Uno para mi mamá, uno le regalé a mi manager y después los otros dos los tengo para que los usen mis amigos y mi familia”, explicó L-Gante, que algunos días atrás mostró uno de estos vehículos en sus stories de Instagram.